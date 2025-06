FLAGRANTE

Fuga e tiros: polícia persegue e prende homem armado; veja vídeo

Episódio aconteceu na Via Barradão

Um homem foi preso pela Polícia Militar na Avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva, a Via Barradão, após uma perseguição, na manhã desta quinta-feira (19). O suspeito estava numa moto e, durante a ação, houve tiros. A cena foi registrada por moradores de um residencial, que fica no entorno da via. >