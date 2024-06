Empresário fica ferido em tentativa de sequestro na Avenida San Martin

Um empresário sofreu uma tentativa de sequestro na manhã desta quinta (6) na Avenida San Martin, em Salvador. A vítima foi abordada por três homens em seu estabelecimento comercial, localizado no bairro do IAPI.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos chegaram em um veículo e tentaram invadir o local, além de tentar colocá-lo no carro. O homem reagiu e conseguiu fugir, chegando a ficar sem camisa após se defender dos outros.

Os suspeitos levaram uma corrente de ouro e lesionaram a vítima no rosto e na perna. As câmeras de segurança do local estão sendo analisadas para auxiliar na identificação dos homens e na sua localização.