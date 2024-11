CONFUSÃO E CRIME

Mulher é presa após ser denunciada por injúria racial na Ufba

Segundo depoimentos, suspeita proferiu ofensas de cunho racista e agrediu fisicamente estudantes

Esther Morais

Publicado em 20 de novembro de 2024 às 08:21

Confusão aconteceu no PAC Crédito: Reprodução

A mulher denunciada por racismo após se envolver em uma briga com estudantes na Universidade Federal da Bahia (Ufba), na terça-feira (19), foi presa em flagrante. Segundo a Polícia Civil, a suspeita foi autuada pelo crime de injúria e prática de discriminação racial.

Depoimentos dão conta de que, logo após um desentendimento na fila do restaurante universitário (RU), a suspeita proferiu ofensas de cunho racista e agrediu fisicamente alguns estudantes. A confusão aconteceu no Pavilhão de Aulas do Canela (PAC).

A corporação informou que oitivas estão em andamento para esclarecer o fato. A mulher, que também é aluna da instituição, realizou os exames legais e está à disposição do Poder Judiciário.

As vítimas prestaram queixa, junto a membros do Diretório Central dos Estudantes (DCE-Ufba) e representantes da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (Proae), na noite de terça. Um dos estudantes chegou a desabafar nas redes sociais sobre o caso. "Oi, gente, ela [suspeita] foi presa. Estou saindo da delegacia agora", escreveu. "Lugar de racista é na prisão", acrescentou.

Mulher teria dito que "preto só serve para vender maconha"

A briga entre alunos começou por conta de alimentação, mas acabou descambando para agressões físicas e teve ainda xingamentos racistas e transfóbicos, segundo testemunhas.

O desentendimento começou no Ponto de Distribuição de Alimentos da universidade e prosseguiu até o PAC, onde, em meio a um grupo observando a situação, uma aluna avançou na direção da suposta agressora, a empurrou e jogou no chão. Um segurança e outras pessoas que testemunhavam o momento tentam apartar as duas.

De acordo com Maria Costa, vice-secretária de Organização do Diretório Central dos Estudantes (DCE-Ufba), uma estudante do curso de Fonoaudiologia iniciou xingamentos motivados pela falta de fichas no Restaurante Universitário (RU).

Maria também disse que a agressora teria dito a um estudante negro que ele "deveria voltar para o navio negreiro para receber chicotadas" e "agradecer" aos colonizadores por trazerem os negros ao Brasil. Além disso, uma estudante transexual também teria sido alvo de transfobia da acusada, sendo chamada de "marginal de saia".

Em nota, a Ufba lamentou o episódio. "Os administradores do PAC e o vigilante presente interferiram para conter os ânimos e tomar as providências necessárias, que incluíram o encaminhamento dos envolvidos às autoridades policiais competentes", diz o texto.