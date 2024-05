VIOLÊNCIA

Mulher é roubada e estuprada por bandido no Politeama

Homem estava armado com uma faca

Uma mulher foi vítima de estupro e roubada no bairro do Politeama, em Salvador, na tarde desta sexta-feira (3). O bandido estava com uma faca, rendeu a vítima e obrigou a mulher a caminhar até um estacionamento, onde ela foi violentada. Antes de fugir o criminoso levou o celular da vítima.