Mulher em situação de rua é atingida por tiros na Vasco da Gama

Uma mulher foi atingida por tiros na madrugada desta segunda-feira (7), na Avenida Vasco da Gama, na Federação, em Salvador. Ela deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) e não há mais informações sobre seu estado de saúde.



Segundo informações preliminares da Polícia Civil, ela foi alvejada por homens armados, que fugiram. A instituição não informou se os tiros foram direcionados para ela ou a atingiram acidentalmente.



Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Atlântico e 41ª CIPM foram acionados, através do Cicom, para averiguar a denúncia na madrugada.