CHUVA

Mulher fica ferida após carro derrapar na pista no Rio Vermelho

Uma mulher ficou ferida após perder o controle do carro que dirigia e o veículo derrapar em uma curva próxima da Praia da Paciência, no Rio Vermelho. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (2) e a condutora foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE). As informações são da Transalvador.