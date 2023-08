Mulher morre enquanto fazia exercícios na Avenida Bonocô

Uma mulher morreu enquanto fazia exercícios na Avenida Bonocô, na manhã desta quarta-feira (30). O caso aconteceu no canteiro central da avenida.



Ambulâncias do Samu foram acionadas para socorrer a mulher, mas ela não resistiu o morreu no local. O corpo dela foi coberto e permanece no local, aguardando ser retirado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).



Não há informações sobre a identidade da mulher.