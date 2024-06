Mulher que levou 10 anos para engravidar teve pedido atendido por santo; filha nasceu 13 de junho

Hoje é um dia especial para o calendário católico. Dia 13 de junho é celebrado o dia de Santo Antônio, do qual até a Santa Dulce dos Pobres era devota. Conhecido por ser casamenteiro, ele também acumula outras bênçãos aos seus fiéis.

É o caso da funcionária pública Tita Bahiense, que realizou seu maior sonho após fortalecer sua fé. Ela não apenas foi agraciada com uma gravidez, como a menina Thiarê Antônia nasceu no dia do santo.