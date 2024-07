INCÊNDIO

Mulher que teve casa incendiada estava em Salvador há quatro meses: 'Não sei por onde recomeçar'

Israela Pereira viu casa onde mora pegar fogo após filha acender fósforo em colchão

Wendel de Novais

Publicado em 31 de julho de 2024 às 09:00

Israela Pereira perdeu tudo após a casa pegar fogo na Federação Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A vida de Israela Pereira, 26 anos, estava recomeçando até a noite dessa terça-feira (30), quando a casa onde vive pegou fogo após a filha acender um fósforo em baixo de um colchão. Apesar de ser natural de Salvador, ela morava em Fortaleza, mas voltou há quatro meses por conta de falta de oportunidade na capital cearense. Nos primeiros dias do retorno, chegou a morar com a irmã, mas logo arrumou uma casa de aluguel e começou a comprar móveis.

Tanto a residência como os itens comprados, no entanto, foram completamente danificados em questão de minutos. Ela, que é cabeleireira e mãe solteira de duas meninas, uma de seis e outra de nove, retornou para a casa da irmã depois da tragédia. Ao conversar com a reportagem, Israela não conseguiu segurar as lágrimas ao falar sobre o incêndio e dizer que ainda não conseguiu assimilar o problema.

"Faz quatro meses que eu voltei. Logo consegui me ajeitar para morar com elas porque sempre morei sozinha. Eu estava caminhando, ainda que sem emprego. Comecei do zero quando cheguei aqui e, agora, parece que voltei ao mesmo lugar. Atrasou muito a minha vida porque perdi muita coisa que estava aqui", conta ela, ainda muito abalada com o incêndio.

Israela Pereira perdeu todos os pertences após incêndio Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

À reportagem, Israela revelou que perdeu, praticamente, tudo. Na hora das chamas, ela conseguiu manter a segurança das filhas e salvar o celular. No entanto, perdeu colchão, fogão, som, cama, duas mesas, roupas e produtos de higiene. O incêndio frusta, inclusive, planos de avanço da cabeleireira, que queria se mudar em breve com as filhas.

"Eu tinha conversado com o dono para me ajeitar há poucos meses para uma moradia que eu via como temporária. Já ia alugar uma casa no mês que vem porque estava com o plano de comprar geladeira e guarda-roupa, o que não cabe nessa casa aqui porque é pequena. Agora, não sei nem por onde recomeçar", fala.

O dano no local só não foi pior porque a comunidade da Rua Silvestre de Farias se mobilizou para ajudar Israela. Segundo ela, inclusive, três vizinhos conseguiram apagar as chamas com areia e água. A cabeleireira ainda tenta assimilar o que aconteceu pois nunca passou por algo parecido.