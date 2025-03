OPORTUNIDADE

Multinacional oferece 200 vagas em curso gratuito de instalação hidráulica; veja como participar

Treinamento será realizado entre os dias 31 de março e 30 de junho

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de março de 2025 às 12:49

Multinacional 200 vagas em curso gratuito de instalação hidráulica Crédito: Divulgação

Para quem busca se aperfeiçoar para atuar na área da construção civil, há uma oportunidade. Estão abertas as inscrições para 200 vagas em um curso de instalação hidráulica, em Salvador. O curso é oferecido pela Tigre, multinacional brasileira líder em soluções para construção civil, infraestrutura e cuidado com a água, em parceria com a loja Ferreira Costa. A iniciativa é voltada para os interessados em ingressar na área e para profissionais que buscam aprimorar seus conhecimentos. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 24 de março. >

As aulas serão presenciais, com carga horária total de 40 horas, e acontecem entre 31 de março e 30 de junho, sempre às segundas-feiras. O conteúdo programático inclui orientações sobre instalação de água fria e quente, além de infraestrutura para esgoto e drenagem. Os participantes que concluírem a formação receberão um certificado e a carteirinha de Instalador Hidráulico Tigre, atestando a capacitação técnica e a qualificação diferenciada para atuação no mercado.>

Segundo os dados mais recentes do Caged, a construção civil conta com 2,89 milhões de trabalhadores com carteira assinada, um crescimento de 4,04% em relação a 2023, quando o número era de 2,75 milhões. “A qualificação da mão de obra é um dos principais desafios do setor, impactando diretamente a qualidade e a eficiência das instalações. Com o compromisso de fortalecer o mercado e ampliar as oportunidades para os profissionais, a Tigre tem investido cada vez mais na capacitação técnica. Por isso, investimos em um curso gratuito, que privilegia o conhecimento especializado para formar novos instaladores, atendendo a essa crescente demanda por profissionais qualificados, que também tem sido demandada na Bahia”, afirma Daiane Schimitt, Coordenadora de Capacitação de Mercado do Grupo Tigre.>

Serviço>

Curso: Instalador hidráulico - Bairro Paralela



Instalador hidráulico - Bairro Paralela Inscrições: Até 24/03/2025



Até 24/03/2025 Período: 24/03/2025 a 30/06/2025 - segundas-feiras das 17h às 20h



24/03/2025 a 30/06/2025 - segundas-feiras das 17h às 20h Idade mínima: 18 anos



18 anos Inscrições pelo link: https://forms.office.com/r/DsK7vAmx1H (a confirmação da inscrição será enviada por WhatsApp)



https://forms.office.com/r/DsK7vAmx1H (a confirmação da inscrição será enviada por WhatsApp) Local: Ferreira Costa Paralela - Av. Luís Viana Filho, 6180 - Paralela, Salvador - BA.



Ferreira Costa Paralela - Av. Luís Viana Filho, 6180 - Paralela, Salvador - BA. Contato para informações: (47) 99101-4578.

