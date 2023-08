Município baiano suspende aulas após surto de catapora em alunos

As escolas do município de Fátima suspenderam as aulas após um surto de catapora entre os estudantes da cidade. As aulas presenciais estão suspensas a partir desta terça-feira (15).



A suspensão é válida até o dia 21. A secretária municipal da Saúde, Mônica Reis, disse, em entrevista à TV Bahia, que 18 casos foram confirmados na cidade nas últimas semanas.



"Em virtude dessa progressão, e por se tratar de uma infecção aguda, altamente contagiosa, a Secretaria de Educação realizou uma reunião na noite do dia 14/08, com os representantes de todas as unidades escolares do município e foi decidido por acatar as recomendações com a suspensão das aulas presenciais no período indicado e pela continuação de modo remoto", diz a nota divulgada pela prefeitura.