Musical 'The Little Mermaid Jr.' estreia no Teatro Jorge Amado

Temporada da peça, que narra as aventuras da Pequena Sereia, segue em cartaz até domingo (2)

Yasmin Oliveira

Publicado em 31 de maio de 2024 às 23:47

Musical "The Little Mermaid Jr." estreia no Teatro Jorge Amado Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O fundo do mar e seus encantos estão em cartaz no Teatro Jorge Amado, na Pituba. Com o espetáculo “The Little Mermaid Jr.”, o expectador mergulha em um musical fantástico sobre a história da Pequena Sereia, com figurinos extremamente detalhados e efeitos especiais. Na sexta (31), aconteceu a estreia da temporada que segue até domingo (2)

A peça é apresentada totalmente em inglês pelos estudantes da Pan American School of Bahia (PASB) e traz o resultado de quase quatro meses de ensaio dos 57 jovens atores e atrizes.

“Trazer a Broadway para a escola não é fácil, exige muito, muito trabalho. A gente tem audições e é sempre uma grande comoção para quem vai fazer a audição para o elenco principal. Quando a gente anuncia, é aquele foco total, todo mundo que vai concorrer aos papéis se dedicando totalmente para fazer essas audições”, relatou a diretora do espetáculo, Monique Monteiro.

Um dos cenários mais envolventes é o esconderijo de Ariel, onde os objetos da superfície surpreendem quem está na plateia. Toda a cenografia, maquiagem e figurino, além do backstage e produção, foram feitos pelos pais e mães do PASB que se voluntariaram a participar da peça.

“É muito importante para as crianças estarem crescendo com o estímulo para a arte e a criatividade. Para desenvolver habilidades que não necessariamente são curriculares, mas que são para a vida. O inglês, hoje, é uma língua mundial, acho que isso dá oportunidade a eles para estarem indo além das fronteiras do Brasil”, avaliou Renata Correia, diretora do CORREIO e mãe de uma das atrizes da peça, Gabriela Correia.

Renata Correia, diretora do CORREIO, é mãe da atriz Gabriela Correia Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Os diálogos trazem diversos trocadilhos com o oceano e um toque de comédia que prende o público do início ao fim. As canções são conhecidas daqueles que assistiram o clássico da Disney, mas trazem um toque único dos atores. “Eu espero passar uma versão divertida, mas também minha de Sebastião. Que, ao mesmo tempo que eu entregue o que eles esperam, eu possa adicionar mais uma coisinha minha mesmo”, contou Maria Paula Bastos, 14.

Maria Paula Bastou deu vida ao icônico Sebastião Crédito: Paula Fróes/CORREIO

As irmãs da Ariel também são um show a parte, o coral em sintonia fez toda a plateia querer mais. No entanto, a canção “Under The Sea” foi a favorita do público, onde diversas criaturas marinhas tomam o palco colorido e iluminado.

“A ansiedade está batendo, mas no segundo dia já vou estar mais de boa. Já fiz quase todas as peças da escola. Dessa vez, vou ser Jetsam, uma das enguias da Ursula”, revelou Sofia Francischetto, 12.

A vilá Ursula foi interpretada pela atriz Júlia Santana Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Apesar de ser uma vilã, Ursula e suas enguias foram ovacionadas pelo público. Segundo a publicitária Carol Santana, a filha Júlia Santana, que interpreta a bruxa do mar, busca seguir na carreira artística e esta é uma grande oportunidade de criar portfólio em um ambiente junto aos amigos.

“É uma oportunidade de realmente vivenciar esse universo que é tão rico do teatro, da música, da dança. Ter acesso a roteiros diferentes, de peças diferentes, de clássicos. Isso acaba fazendo com que muitas crianças desenvolvam um interesse pela arte”, apontou.

A estreia terminou com aplausos de pé. O musical segue em cartaz ainda neste sábado (1º), às 19h30, e domingo, às 17h. Os ingressos podem ser adquiridos, a partir de R$ 44, pela plataforma Sympla.