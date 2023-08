Músico é baleado durante ação policial no Nordeste de Amaralina

Pedro Felipe foi baleado em ação da PM. Crédito: Reprodução/TV Bahia

Um músico foi baleado durante uma ação policial no bairro do Nordeste de Amaralina, na noite de quinta-feira (3). Ele estava próximo de casa quando foi atingido, na 2ª Travessa Serra Verde.



Em entrevista à TV Bahia, Pedro Felipe Costa contou que estava conversando com um vizinho quando ouviu o disparo. "Por volta de 20h, eu estava em casa e saí estava conversando com um vizinho. Foi coisa de dois minutos, três minutos e eu ouvi o primeiro disparo, aí vi os policiais vindo daqui. Fiquei desesperado. Fui cambelando, caí na casa do vizinho, que me socorreu", contou, emocionado.

Segundo ele os policiais queriam que o vizinho prestassem socorro a ele. "Depois que eu fui baleado, meu vizinho me agarrou. Eles me xingaram todo aqui, e outro vizinho que me deu socorro. Eles não queriam deixar o vizinho me levar", disse.

Pedro é músico e fez questão de ressaltar que nunca teve envolvimento com o crime. "Sou músico, trabalhador, nunca me envolvi com nada errado na minha vida".

O músico foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento médico e foi liberado na madrugada desta sexta. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será apurado pela 28ª Delegacia Territorial.