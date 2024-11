14 VEZES EM UM ANO

Mussurunga é apontado como o bairro mais afetado por interrupções no transporte de Salvador em 2024

Moradores não reconhecem dado; saiba por que

O bairro de Mussurunga, em Salvador, foi o que mais sofreu interrupções no serviço de ônibus em 2024. Foram 61 horas sem ônibus, entre momentos alternados, nas datas de 3 a 6 de maio, de acordo com o levantamento inédito Catraca Racial: o impacto da segurança pública na mobilidade urbana da capital da Bahia, produzido em parceria pela Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, pelo Observatório da Mobilidade de Salvador e pelo Instituto Fogo Cruzado.

Entre 4 de agosto de 2023 e 15 de agosto de 2024, foram 14 interrupções. Nenhuma delas, no entanto, é reconhecida pelos moradores do bairro. “Só vejo ônibus parar em Salvador por greve e em alguns bairros quando o tráfico de drogas impede a entrada do transporte coletivo, mas em Mussurunga nunca vi parar”, afirma a estudante Carol dos Santos, 19 anos.