Mutirões de escrituras buscam regularizar a posse de 40 mil moradias na Bahia

Gerente da Urbis explica que mais de 5.300 escrituras foram entregues nos últimos dois anos

Carol Neves

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 12:37

Mutirão Crédito: Adriel Francisco/Ascom Urbis

Cerca de 40 mil famílias na Bahia ainda esperam pela entrega das escrituras de suas casas. Elas foram beneficiadas pelo Habitação e Urbanização da Bahia (Urbis), que, em 2025, celebrará 60 anos de atuação e já entregou aproximadamente 90 mil unidades habitacionais. Destas, cerca de 50 mil já têm a escritura definitiva. >

Miguel Mendes, gerente da Urbis, explica que, nos últimos dois anos, mais de 5.300 escrituras foram entregues, mas a regularização de cerca de 40 mil unidades ainda está pendente. Para facilitar o acesso às escrituras, a Urbis organiza mutirões em diversas regiões do estado. Em Salvador, os moradores podem se dirigir ao posto no bairro do Rio Vermelho, localizado na Avenida Oceânica, 3819.>

Em um dos mutirões realizados em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, Ivani Costa da Silva recebeu a sua escritura. Ela foi a primeira moradora da Gleba C e contou que recebeu as chaves do imóvel em 1980. “Ave Maria! Só de saber que isso aqui é meu. Enquanto não tinha o documento, não era minha casa, apesar de estar quitada. Agora estou feliz da vida! Ivani agora tem casa!” comemorou. >