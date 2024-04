EX-PREFEITO

‘Não é uma agenda do futuro, é do presente’, diz ACM Neto sobre pauta ambiental

Presente no almoço de celebração do aniversário da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), o vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, comentou a importância da agenda ambiental e a relação dos entes federativos com a iniciativa privada.

“Essa não é uma agenda do futuro, é uma agenda do presente, talvez a agenda mais importante quando a gente projeta as próximas gerações. E é fundamental que o compromisso com a sustentabilidade e com a defesa do meio ambiente seja tanto do poder público como da iniciativa privada, porque isso permite que se multiplique os esforços, que se multipliquem os recursos, os investimentos e é claro também a atenção da sociedade e a prioridade”, afirmou o ex-prefeito de Salvador.