PASSEIO GRATUITO

Navios da Marinha são abertos para visitação gratuita em Salvador; saiba como embarcar

‘Almirante Saboia’ tem 137,5 metros de comprimento e um deslocamento de até 7 mil toneladas

Considerados dois gigantes da Marinha, os navios ‘Bahia’ e ‘Almirante Saboia’ estarão abertos para visitação no Porto de Salvador. Neste domingo (26), das 9h às 16h, o público da capital baiana poderá conhecer de perto as embarcações e seus detalhes. A entrada é gratuita. >

Com 137,5 metros de comprimento e um deslocamento de até 7000 toneladas carregado, o navio ‘Almirante Saboia’ já participou de viagens ao Haiti, quando realizou o transporte de equipamentos e pessoal para as tropas brasileiras que atuaram na Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti – MINUSTAH. Atualmente, realiza apoio logístico no leste e nordeste do Brasil. Entre suas principais tarefas, realiza o transporte de carga e tropa, contribuindo com operações anfíbias.>