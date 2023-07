Nego Di é acusado de estelionato por morador de Feira de Santana

O ex-BBB Nego Di é acusado de estelionato por um morador de Feira de Santana. De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada no último sábado (15).



Segundo a denúncia, o homem comprou uma TV e um celular em abril de 2022 na mão do influencer. Até agora, ele diz não ter recebido os aparelhos, nem o dinheiro de volta.



O procedimento, registrado em uma Delegacia Virtual, será encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana, que vai apurar o caso.