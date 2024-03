VARIEDADE NA SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO

Nem carne, nem frango: veja 10 pratos preparados para a Semana Santa em restaurantes da capital

Opções são a base de frutos do mar e podem custar até R$202

Larissa Almeida

Publicado em 28 de março de 2024 às 10:00

Frutos do mar são alternativas ao consumo de carne vermelho e frango na Semana Santa Crédito: Divulgação

Na tradição católica, a Semana Santa representa a semana da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nesse período, os preceitos religiosos recomendam que o consumo de carne vermelha e frango sejam evitados, especialmente na Sexta-Feira da Paixão, que seria um dia dedicado à abstinência em respeito ao sofrimento que Cristo teria sofrido antes de morrer na cruz. Seja por crença ou cultura, é fato que na Bahia essa tradição permanece. No estado, os preparativos para o almoço da Sexta-Feira envolvem tudo, menos as proteínas proibidas na ocasião. Não à toa, muitos restaurantes investem em peixes e outros frutos do mar nos seus cardápios, tendo o intuito de agradar todos os gostos. E, às vésperas do feriado religioso deste ano, o cenário não é diferente. O CORREIO preparou uma lista com dez pratos que estão sendo preparados por diferentes estabelecimentos de Salvador. Eles incluem opções tradicionais, outras que apostam na criatividade e, principalmente, alternativas à carne vermelha e ao frango. Confira abaixo:

1. Boteco Português

Bacalhau "à Narcisa" Crédito: Divulgação

Prato: Bacalhau "à Narcisa"

Preço: R$157,90

Endereço: Rua Borges dos Reis, 16, no Rio Vermelho

Contato: 71 3565-0559

2. Boteco Português

Migas de Bacalhau Crédito: Divulgação

Prato: Migas de Bacalhau

Preço: R$136,90

Endereço: Rua Borges dos Reis, 16, no Rio Vermelho

Contato: 71 3565-0559

3. Marmitaria Fitness da Eide

Prato: Xinxim de frango com caruru, vatapá, arroz, feijão fradinho e farofa de azeite

Preço para duas pessoas: R$70

Apenas delivery

Contato: 71 99342-4040

4. Maria Mata Mouro

Lasanha de camarão, fumeiro e banana Crédito: Divulgação

Entrada + prato principal + sobremesa (menu executivo)

Preço: R$89,90

Entrada: Sala de Camarão e Creme Azedo ou Camarão Piccata ou Mini Burger de Camarão

Prato principal: Parpadelle Cremoso de Camarão ou Lasanha de Camarão, Fumeiro e Banana ou Camarão Grelhado com Pirão de Leite e Vinagre

Sobremesa: Tartele de Jaca ou Frutas da Estação com Farofa e Sorvete Prato

5. Outback

Prato: Costela Jr Ribs acompanhada por um peixe à escolha entre South American Salmon (salmão grelhado na versão Outback e servido com molho Tartare), Tilapia Filet (tilápia preparada na chapa e servida com o delicioso molho Tartare) ou Grilled Fish & Shrimp Scampi (tilápia preparada na chapa e coberta com camarões ao molho Scampi), além de dois acompanhamentos.

Preço: R$129,90

Endereço: Shopping Barra, Shopping da Bahia, Salvador Shopping, todos em Salvador, e Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.

Contato: 71 34501280

6. Amada Lisboa Restaurante

Prato: Bacalhau a Lagareiro

Preço: R$142

Endereço: Praça Brigadeiro Faria Rocha, 2C, Rio Vermelho

Contato: 71 99937-8087

7. Tia Lú Restaurante

Prato: Moqueca Mista com caruru, vatapá, arroz, farofa, feijão fradinho e farofa crocante

Preço: R$42,90 (500g)

Endereço: R. Pedro Gama - Federação, Salvador - BA, 40230-015

Contato: 71 98355-1765

8. Axego Restaurante

Prato: Frigideira de Siri

Preço: R$175

Endereço: R. J Castro Rabelo, 16 - Pelourinho, Salvador - BA, 40026-180

Contato: 71 99140-7012

9. Coco Bambu Bahia

Peixe à Delícia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Prato: Peixe à Delícia

Preço: R$202

Endereço: Av. Prof. Magalhães Neto, 1273 (unidade Pituba); Av. Luís Viana Filho, 8544 (unidade Shopping Paralela)

Contato: 71 3359-9000

10. Vini Figueira Mar

Moqueca de peixe branco e acompanhamentos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Prato: Moqueca de peixe branco servida com arroz de pimenta de cheiro, pirão, farofa de manteiga e molho lambão

Preço: R$79 (individual)

Endereço: Travessa Bartholomeu de Gusmão, 754 - Salvador BA, 41950-310

Contato: 71 99961-5609