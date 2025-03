EXPANSÃO

Neoenergia Coelba inaugura nova loja em Salvador nesta segunda-feira

Clientes contarão com uma nova unidade no Salvador Shopping (piso G2), no bairro Caminho das Árvores

Bruno Wendel

Publicado em 22 de março de 2025 às 11:34

Neoenergia inaugura mais uma loja em Salvador Crédito: Divulgação

Salvador recebe mais uma loja de atendimento da Neoenergia Coelba. Nesta segunda-feira (24/03), será inaugurada uma unidade da distribuidora no Salvador Shopping (piso G2), bairro Caminho das Árvores. Com capacidade para atender aproximadamente 400 clientes por dia, o novo espaço terá horário ampliado, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e aos sábados, das 9h às 18h, oferecendo mais conveniência e conforto aos consumidores. >

Projetada para proporcionar uma experiência mais ágil e eficiente, a loja conta com um modelo de atendimento intuitivo e tecnologias modernas. Logo na entrada, os clientes encontrarão um espaço de autoatendimento, onde poderão resolver demandas de forma automatizada, com suporte de uma equipe qualificada sempre que necessário.>

A estrutura também foi modernizada, incorporando móveis ecológicos e ambientes mais amplos, com estações de atendimento otimizadas. No local, estarão disponíveis mais de 30 serviços, incluindo solicitação de nova ligação, emissão de segunda via para pagamento, alteração de carga, troca de titularidade e atualização cadastral.>

Expansão na Bahia>

A nova unidade no Salvador Shopping faz parte do plano de expansão das lojas da Neoenergia Coelba no estado. Neste ano, já foram inauguradas unidades no Shopping Barra e Salvador Norte Shopping em Salvador, além de Brumado e Simões Filho. Até o final do primeiro quadrimestre de 2025, mais três novas unidades serão entregues. >

"Nosso objetivo é facilitar o acesso aos nossos serviços e garantir um atendimento de excelência. A ampliação das lojas, com horários mais adequados à rotina dos nossos clientes, visa proporcionar maior comodidade e soluções rápidas para suas demandas”, destaca Joyce Monteiro, Gerente Nacional de Atendimento ao Cliente da Neoenergia Coelba.>

Atendimento digital como alternativa prática>

Além das lojas físicas, os clientes da Neoenergia Coelba contam com diversos canais digitais para acessar os serviços, como: Aplicativo Neoenergia Coelba, disponível na App Store e no Google Play; o WhatsApp pelo número (71) 3370-6350; o site oficial Neoenergia.com; e a central de atendimento gratuita 116.>

Esses canais garantem mais flexibilidade e comodidade, permitindo que os consumidores solucionem suas demandas de forma rápida e sem a necessidade de deslocamento.>

Com foco na melhoria contínua da experiência do cliente, a Neoenergia Coelba segue investindo em tecnologias e soluções inovadoras para facilitar o acesso aos serviços e aprimorar o relacionamento com seus consumidores.>

SERVIÇO – LOJA NEOENERGIA COELBA NO SALVADOR SHOPPING>

Local: Piso G2, Salvador Shopping – Av. Tancredo Neves, 3133 - Caminho das Árvores, Salvador - BA>