POLÍTICA

Neto faz apelo a Jerônimo após novos dados da violência: 'respeite a vida das pessoas'

O levantamento aponta que a Bahia sozinha teve mais mortes violentas que os dois maiores estados do país em população: São Paulo e Minas Gerais. Neto chamou a atenção para o que considera uma "celebração inadequada" do governador Jerônimo Rodrigues (PT) em relação à segurança pública.

"O governador Jerônimo Rodrigues, de maneira desrespeitosa, passou os últimos dias celebrando o momento vivido pela segurança pública no estado da Bahia. Eu queria saber o que é que o governador tem a dizer com o dado que foi divulgado no dia de hoje, dado que é resultado do estudo feito pelo Anuário Brasileiro da Segurança Pública, que coloca, infelizmente, a Bahia, em primeiro lugar, novamente, em número de homicídios do Brasil," afirmou Neto.