Bahia é o estado com mais mortes violentas do Brasil pelo terceiro ano seguido, diz Anuário de Segurança

Das 10 cidades com mais mortes violentas, seis são baianas

Publicado em 18 de julho de 2024 às 10:47

Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Pelo terceiro ano consecutivo, a Bahia é o estado com o maior número de mortes violentas intencionais do Brasil. Foram 6.578 ocorrências registradas no ano passado, segundo a 18º edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada nesta quinta-feira (18). A Bahia, que é o quarto estado mais populoso do país, registrou mais mortes violentas do que São Paulo e Minas Gerais juntos - os estados do sudeste são os dois com mais habitantes do Brasil.

A pesquisa, realizada anualmente, lança luz para que os que baianos sentem todos os dias: a violência que assola a população. Entre os crimes violentos que entram na contagem do estudo estão: homicídios dolosos, latrocínios, lesão corporal seguida de morte e feminicídio. Se em número absolutos a Bahia lidera o ranking nacional, a taxa de mortes violentas é a segunda maior do país.

As 6.578 ocorrências registradas representam 46,5 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. A Bahia só fica atrás do Amapá, que tem a maior taxa do país: 69,9. A média nacional é de 22,8. Entre 2022 e 2023, a Bahia teve uma ligeira redução do número de mortes violentas intencionais. Foram 6.663, em 2023 - cinco mortes a mais que no ano passado. Em 2021, haviam sido 7.069.

Renato Sérgio Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que realiza a pesquisa, explica que as mortes violentas estão relacionadas, em sua maioria, ao tráfico de drogas. “As disputas de facções movimentam a engrenagem de boa parte das mortes que acontecem no país. Elas se concentram em cidades muito estratégicas para a economia do crime, como próximas de portos e rodovias. É o caso de Jequié, que aparecia em primeiro lugar em mortes violentas, no ano passado, e caiu para a terceira posição”, diz. A letalidade policial também entra na conta: foram 1.699 pessoas mortas em ações das forças de segurança no estado.

Das 10 cidades com as maiores taxas de mortes violentas registradas no Brasil, seis são baianas. São elas: Camaçari (90,6), Jequié (84,4), Simões Filho (75,9), Feira de Santana (74,5), Juazeiro (74,4) e Eunápolis (70,4).

Neste ano, o Atlas da Violência apontou Jequié como a cidade mais violenta do país. Vale destacar que a metodologia das pesquisas são diferentes. Enquanto o Atlas consolida dados do DataSUS, que compila informações sobre os locais das mortes, a base de pesquisa do Anuário Brasileiro são os boletins de ocorrência fornecidos pelos estados.

Assim como aconteceu na Bahia, o número de mortes violentas reduziu no Brasil. A queda foi de 3,4% nacionalmente. No ano passado, o país registrou 46.328 mortes violentas intencionais, o que representa uma taxa de 22,8 ocorrências a cada 100 mil habitantes. O Nordeste continua liderando o ranking das regiões brasileiras: a taxa de mortes é 60% maior do que a média do país.

Os estados mais populosos do país, São Paulo e Minas Gerais, registraram 3.481 e 3.044 mortes, respectivamente. Juntos, os estados do Sudeste tiveram 6.535 ocorrências - 53 a menos do que as mortes violentas na Bahia. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) disse, em nota, que investe, de forma constante, na capacitação das forças de segurança. A pasta reforçou ainda que o estado registrou redução de 13% nas mortes violentas no primeiro semestre deste ano. Veja a nota completa abaixo.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia destaca que são constantes os investimentos em tecnologia, inteligência, equipamentos, capacitação e reforço dos efetivos, com o objetivo de combater as organizações criminosas que violentam as comunidades. As forças de segurança atuam com rigor, dentro da legalidade e com firmeza contra grupos criminosos envolvidos com tráficos de drogas e armas, homicídios, roubos e corrupção de menores.

O estado apresenta uma expressiva redução de 13% nas mortes violentas no primeiro semestre de 2024. Os meses de maio e junho deste ano foram os que tiveram menos mortes violentas desde a série histórica, iniciada em 2012.