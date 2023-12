No cargo até 2026: quem é Pedro Maia, o novo procurador-geral de Justiça do estado

O promotor de Justiça Pedro Maia foi nomeado procurador-geral de Justiça nesta quinta-feira (21). A nomeação, assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues, diz respeito ao exercício do cargo durante o período 2024-2026.



Maia é o sucessor da atual procuradora-geral de Justiça da Bahia, Norma Cavalcanti, cujo mandato vai até março de 2024. Pedro Maia recebeu 569 votos no processo eleitoral do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), o que representou um índice de 98% dos 582 procuradores e promotores que votaram no pleito, no último dia 6. Segundo o órgão, esse foi o maior número de votos, tanto em valores absolutos quanto percentuais, recebido por um candidato na disputa do cargo.