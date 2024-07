BICHARADA ARRUMADA

No dia Nacional do Cosplay, shopping de Salvador promove desfile de pets fantasiados

Gincana Geek faz parte de uma série de eventos de Cosplay do centro comercial

Brenda Viana

Publicado em 21 de julho de 2024 às 20:15

Competição de cosplay com pets em Salvador Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO

Imagina passear por um shopping e encontrar um desfile de cachorros fantasiados? Foi o que aconteceu neste domingo (21) no Shopping Bela Vista, que promoveu o primeiro Desfile de CosPet, animais vestidos com roupas de cosplay.

Os tutores, apaixonados por cultura pop e pelos animais, puderam aproveitar a tarde nublada de Salvador para mostrar toda a criatividade com fantasias diferentes. O evento premiou o 1°, 2° e 3° lugares para aqueles que estavam com as fantasias que mais chamaram a atenção, com prêmios para os cachorros, como shampoo, ração, petisco, comedor, bebedouro de água, coisas básicas e essenciais para os animais.

Uma das organizadoras do evento, Elisabeth Cruz, CEO da Cosnection, produtora de eventos Geek do centro comercial, explica que é a primeira vez que a empresa faz o evento e foi justamente no Dia Nacional do Cosplay, para mostrar que todo mundo pode exibir sua paixão pelo mundo nerd através dos animais.

"O mundo geek é um universo pouco explorado, principalmente aqui em Salvador, então criamos essa ideia justamente porque tutores já andam pelo shopping com os animais aos domingos, e aí juntamos o útil ao agradável. Anunciamos há uma semana e conseguimos uma quantidade legal de cachorrinhos para a competição", explica.

Alice no País das Maravilhas foi representada por Nina Maria, a pequena Shih Tzu que ficou em primeiro lugar na competição. A tutora, Érica Reis, contou à reportagem que a desinibida cadelinha nunca se importou em usar as fantasias, pelo contrário, adora sair arrumada para todo lugar. "Ela só sai toda 'periquitada'. A mãe já é patricinha, então toda vez que a gente vai sair, tem que ter um lacinho, uma roupinha diferente e chamar a atenção nos lugares", brincou a cirurgiã dentista. Além dela, também tem a irmã de Nina, a Maya Cristina, que não ficou em nenhum pódio, mas foi vestida de Rainha de Copas.

Érica Reis com Maya e Nina Maria Crédito: Ana Lúcia / CORREIO

A Golden Retriver que ficou em segundo lugar é de Suzana Sampaio, tutora de Suri que estava vestida de Akatsuki, uma organização fictícia do mangá e anime Naruto, um dos mais famosos no mundo geek. Apesar da cadelinha ter apenas 2 anos, já tem costume de sempre se arrumar com roupas diferentes, e a competição não foi a primeira. Segundo a tutora, ela já ficou em segundo lugar em uma outra competição com a fantasia de Cunhã-Poranga, exalando extrema fofura. "Nós temos dois goldens, então sempre estamos colocando fantasias diferentes, seja de anime, de outras coisas mais famosas, e nunca reclamou, é quietinha e bem calma", explica.

Suzana com Suri Crédito: Ana Lúcia / CORREIO

Adriana Dultra é 'mãe' integral da pequena Kate, uma Maltez de 1 ano e quatro meses que ficou em terceiro lugar na competição vestido Branca de Neve. A roupinha com brilhinhos chamou a atenção das pessoas que passavam pelo shopping no momento de lazer. Mas, engana-se se você achou que seria a única fantasia. "Ela tem da cantora Ana Castela, de Boiadeira, de palhacinha, enfim, várias outras roupinhas só dela. Além disso, ela faz parte da Tropa da Anitta, que são vários cachorros influenciadores, os PetInfluencers. Então, vive 'periquitada' por aí", finaliza.

Kate, pequena Maltez que ficou em terceiro lugar Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO

A CEO do Cosnection, no entanto, avisa: não será a única competição. A partir dessa primeira, outras serão marcadas para atrair ainda mais pets de Salvador e ter mais encontros de cachorros fantasiados.