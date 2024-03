PRÊMIO

Nona edição do Prêmio Educar tem inscrições até o dia 31 de março

Iniciativa premia práticas voltadas a educação antirracista em todo o Brasil; veja como se inscrever

Publicado em 21 de março de 2024 às 11:09

Nona edição do Prêmio Educar tem inscrições até o dia 31 de março Crédito: Reprodução/Instagram

Estão abertas as inscrições para a nona edição do Prêmio Educar com Equidade Racial e de Gênero até o dia 31 de março para educadores de todo o Brasil. Criada em 2002 pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), a iniciativa tem como objetivo identificar e valorizar experiências de gestão e práticas pedagógicas antirracistas em ambiente escolar. Este ano, as premiações chegam ao valor de até R$10 mil. Clique aqui para se inscrever.

O Prêmio é composto pela categoria Prática Docente, dividida entre as modalidades Prática Docente Realizada entre 2022 e 2023 e Prática Docente Projetada, ainda não executada, e pela categoria Escola com a modalidade Gestão com Equidade e Antirracista (GEA). Serão selecionados 8 ganhadores de cada modalidade. Na Prática Docente, os selecionados ganharão um prêmio de 7 mil reais, um kit de livros com a temática de equidade racial e de gênero na educação básica e um curso virtual de formação. Já na Gestão Escolar, os vencedores também receberão o curso e o kit, juntamente com 10 mil reais em equipamentos para as escolas.

Podem se inscrever docentes e gestores/as que estejam em atividade nas diferentes etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e em todas as Modalidades de Ensino (Educação de Jovens e Adultos; Educação Escolar Quilombola; Educação Indígena; Educação Profissional e Tecnológica; Educação Especial e Educação à Distância), em todo o Brasil.

“A criação do Prêmio é uma contribuição do CEERT para a luta antirracista no Brasil. É comum ouvirmos algo que já virou clichê: a saída para o Brasil é pela educação. Entretanto, é importante enfatizar que não é qualquer projeto de educação que pode se enquadrar como solução para o país. Se for uma educação que reproduz o racismo, ela não só deseduca como desumaniza a maior parte da população brasileira”, defende Daniel Bento Teixeira, diretor-executivo do CEERT.

Mais informações: https://premioeducar.ceert.org.br/