POLÍTICA

'Nós temos um governo popular, socialista, comunista', diz Jerônimo em evento com Lula

Durante evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (1º), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) disse que há hoje no País um “governo popular, socialista, comunista”. Segundo ele, nem sempre as pessoas entendem o que é um “governo popular”.

O governador ainda declarou não ter medo de usar as expressões. "Porque fica parecendo que quando presidente Lula, quando o ministro, vem aqui anunciar que temos mais casas, que isso é uma obrigação do governo. É obrigação, mas não é qualquer governo que faz isso. É o seu governo, é o nosso governo. Então, não dá presidente pra gente ficar fazendo as ações e achando que as pessoas têm o conhecimento. Tem a cultura suficiente para interpretar o que significa um governo popular. Nós temos um governo popular, um governo socialista, um governo comunista, que entende qual é o seu conceito, sem medo algum de dizer isso”, declarou Jerônimo, em evento que aconteceu na Arena Fonte Nova, na capital baiana.