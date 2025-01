RG

Nova carteira de identidade chega a mais cinco escolas em Salvador

Unidades ficam em bairros diferentes da capital baiana

Depois, vai passar também pelas escolas Luiz Viana, em Brotas; Pedro Paulo Marques e Marques, em São Cristóvão; David Mendes Pereira, em São Marcos; e Clarice Santiago dos Santos, no Arenoso. >

Para ser atendido é preciso fazer um agendamento prévio na própria escola. Ao todo, 10 colaboradores da Rede SAC atuam na missão, que deve atender a mais de 600 alunos por escola. “É um projeto grandioso, que oferece um serviço de cidadania de forma facilitada e proativa nas unidades escolares, especialmente durante o período de matrícula, quando os alunos têm a necessidade de atualizar a documentação”, explica a diretora operacional do SAC, Nilza Rios.>

A expectativa é de que a ação alcance também escolas do interior do Estado, em Feira de Santana e Vitória da Conquista, ainda em 2025. “A emissão da CIN em escolas estaduais é um projeto de grande importância para esse público estudantil, que passa a ter um documento padrão e unificado, em nível nacional, incluindo uma versão digital, integrado a órgãos federais, e favorecendo, assim, a inclusão e acesso dos jovens a diversos benefícios”, destaca o diretor do IIPM, Bruno Fróes.>