EDUCAÇÃO NFANTIL

Nova creche com capacidade para mais de 300 crianças será inaugurada em Camaçari

Unidade ficará em Catu de Abrantes, na costa do município

Da Redação

Publicado em 13 de agosto de 2024 às 15:42

Creche Pedro Florentino Bomfim Crédito: Divulgação

Uma nova creche será inaugurada na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta quarta-feira (14). A Creche Municipal Pedro Florentino Bomfim ficará na Rua Vila Simara Ellery, em Catu de Abrantes, na costa do município.

Uma cerimônia de inauguração está marcada no local a partir das 9h, com presença do prefeito Elinaldo Araújo e de outras autoridades municipais.

Com uma área de aproximadamente 2.200 metros quadrados (m²), a unidade tem capacidade para até 376 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, nos turnos matutino e vespertino, ou 188 em período integral. A estrutura do novo equipamento inclui dez salas de aula, além de salas multiuso e destinadas aos professores, e aos departamentos de direção e secretaria, bem com playground, sanitários adaptados para acessibilidade, área de amamentação, lactário, almoxarifado, copa e refeitório.

Com obras executadas pela Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), a nova Creche Municipal Pedro Florentino Bomfim foi projetada seguindo o Projeto Padrão Tipo 1, desenvolvido para o Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do governo federal.