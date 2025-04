BAHIA

Nova fábrica de cloro chega ao Polo Petroquímico de Camaçari

Unidade da Unipar é a primeira a ser instalada fora de São Paulo

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) celebrou, nesta quinta-feira (3), a inauguração da fábrica Unipar, implantada no Polo Petroquímico de Camaçari. A unidade - a primeira a ser instalada fora de São Paulo - vai suprir a demanda de cloro, ácido clorídrico, hipoclorito de sódio e soda no Nordeste, que apresentou um crescimento de 2,5% na indústria da transformação, no ano passado.>

Criada em 1969, com atuação em diversos segmentos econômicos, como a indústria têxtil, de papel e celulose, alumínio, materiais hospitalares e a construção civil, a fábrica inaugurada na Região Metropolitana de Salvador faz parte da estratégia de expansão da Unipar, impulsionada pelo novo Marco do Saneamento, que visa a universalização dos serviços de água e esgoto no Brasil até 2033.>

“Esta fábrica reforça o nosso compromisso do crescimento sustentado da Unipar e também com a expansão do setor químico no Brasil. Estamos muito satisfeitos em estar presentes numa região que oferece excelentes condições para o crescimento e desenvolvimento do setor industrial”, afirmou Rodrigo Cannaval, CEO da Unipar, durante o evento desta quinta, com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida.>