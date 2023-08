Nova fase do CredSalvador será lançada no segundo semestre

O Programa CredSalvador terá uma segunda etapa em 2023. Os detalhes ainda não foram divulgados, mas a secretária municipal de Desenvolvimento Econômica, Emprego e Renda Mila Paes confirmou que haverá mais uma fase do programa.



“Emprestamos R$ 21 milhões e ainda estamos recebendo parte desse valor. Agora, no segundo semestre, vamos lançar o CredSalvador 2. Está em fase de gestação e a gente vai começar em breve”, disse, durante o lançamento do programa Invista Salvador, no Centro de Convenções.