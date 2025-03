MERCADO DISPUTADO

Nova montadora chinesa desembarca na Bahia para inaugurar concessionária; saiba detalhes

Empresa terá investimento de R$ 5,5 bilhões no Brasil

Larissa Almeida

Publicado em 21 de março de 2025 às 22:00

Aion Y é um dos modelos da marca que serão comercializados no Brasil Crédito: Divulgação

A montadora chinesa GAC terá a Bahia como primeiro destino ao desembarcar no Brasil. É que está prevista, em breve, a inauguração da concessionária Dinastia em Salvador, que pertence à GAC. O anúncio da inauguração foi realizado pelo Grupo Indiana, minutos antes de Gilberto Gil subir ao palco na Arena Fonte Nova para abertura da última turnê da carreira, “Tempo Rei”, no último sábado (15). >

Em um stand montado na área interna do estádio, representantes do Grupo baiano apresentaram em um evento para convidados o Aion Y, um dos modelos que serão comercializados pela marca no Brasil. O veículo elétrico tem autonomia superior a 300 km e oferece conforto e requinte. >

De acordo com a direção do Grupo Indiana, "a chegada da GAC Dinastia representa um marco para o setor automotivo na Bahia. Vamos oferecer veículos que unem inovação, segurança, qualidade e sustentabilidade, trazendo ao consumidor baiano uma nova experiência de compra e pós-venda", disse. >

A GAC Dinastia trará ao público uma linha completa de veículos que combinam design moderno, eficiência energética e tecnologia de última geração. A expectativa é que Salvador se posicione na linha de frente da transformação automotiva no Brasil. >

Leia mais Nova montadora chinesa desembarca na Bahia para inaugurar concessionária; saiba detalhes

Em 2024, a GAC foi a sexta maior fabricante de veículos na China, com mais de 2 milhões de unidades produzidas. A marca também é conhecida pela parceria com gigantes como Toyota, Honda e Mitsubishi, para as quais produz veículos. >