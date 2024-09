CINEMA

Nova sessão do Cine Blue tem exibição do clássico “Efeito Borboleta”

O suspense psicológico “Efeito Borboleta”, que convida o público a refletir sobre o poder das pequenas decisões do nosso dia a dia, é a escolha da próxima edição do Cine Blue. A exibição acontece no dia 13 de setembro, uma Sexta-Feira 13, às 20h, no Blue Praia Bar, no Rio Vermelho, em Salvador.