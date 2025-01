SALVADOR

Nova tarifa do Elevador Lacerda será de R$ 1; pessoas com SalvadorCard terão gratuidade

Fechado para obras desde abril de 2024, ascensor volta a operar no fim de fevereiro

O Elevador Lacerda, um dos pontos turísticos mais procurados de Salvador, terá uma nova tarifa após as reformas que foram iniciadas no mês de abril de 2024. De acordo com informações da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), descer ou subir pelo ascensor vai custar R$ 1,00 (um real). Antes da requalificação, que tem previsão para entrega no fim de fevereiro, na véspera do Carnaval, a tarifa era de R$ 0,15. >