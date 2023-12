Nova unidade do Cras em Valéria vai atender até 5 mil famílias por ano

Fachada do prédio. Crédito: Lucas Moura / Secom PMS

O novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Valéria foi inaugurado nesta terça-feira (5) e terá capacidade para atender até 5 mil famílias por ano. A unidade é a primeira Modelo. Isso significa que a partir de agora todas as outros Cras terão que se adequar ao mesmo padrão de infraestrutura. O atendimento e a finalidade do equipamento não foram alterados. O investimento foi de R$ 1,1 milhão.



Segundo a Prefeitura, o novo equipamento conta com infraestrutura completa para oferecer todos os serviços socioassistenciais do município, são 18 ambientes distribuídos em dois andares, contemplando salas para atendimento social e psicológico, salas multiuso para a realização de cursos e oficinas, sala para atendimento de Cadastro Único, e brinquedoteca, entre outros espaços.

O Cras Valéria fica na Rua da Matriz, a principal do bairro. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) fez a entrega oficial da unidade, frisou que o prédio tem elevador, Wi-Fi gratuito com fibra óptica de alta velocidade e que todas as salas são climatizadas. Ele disse também que serão atendidas 5 mil famílias referenciadas na região, que engloba Valéria, Palestina, Boca da Mata de Valéria, Nova Brasília de Valéria e Derba.

“Os Cras são a porta de entrada para todos os serviços sociais. Sejam aqueles realizados em parceria com o Governo Federal, como é o caso do Bolsa Família, sejam os benefícios eventuais e permanentes que a Prefeitura oferece. Quando as pessoas estão enfrentando algum problema social ou psicológico, quando elas necessitam de um amparo do poder público, elas procuram os Cras”, comentou Bruno Reis.

O espaço ficou lotado de pessoas curiosas para ver o resultado da obra. O titular da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, explicou que a proposta do Município é construir imóveis do zero para substituir aqueles que estão alugados.

“Aqui não é alugado, aqui foi adquirido com recursos do município para poder oferecer à equipe melhores condições de trabalho e também a todos os usuários que vêm para cá e dependem do nosso amparo social. Não queremos mais fazer reformas pontuais. A gente entende que a reforma, por mais que seja feita com bom investimento, não atende às especificações que a gente precisa”, disse.

A rede socioassistencial de Salvador conta atualmente com 28 Cras, sete Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), três Centros POP e um Núcleo de Ações Articuladas para População em Situação de Rua (NUAR). Todos serão adaptados ao padrão Modelo.