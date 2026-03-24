BAHIA

Novo diretor de presídio na Bahia é nomeado após antecessor ser apontado como assassino da namorada

Investigações apontam que Flávia Barros foi morta pelo ex-diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso, Tiago Sóstenes

Maysa Polcri

Publicado em 24 de março de 2026 às 15:50

Conjunto Penal de Paulo Afonso, na Bahia Crédito: Divulgação/Seap

O novo diretor do Conjunto Penal de Paulo Afonso, na Bahia, foi nomeado após a exoneração de Tiago Sóstenes Miranda de Matos, suspeito de matar a namorada a tiros em Aracaju. Tiago, que atentou contra a própria vida, está internado. Alexsandro Souza da Silva foi escolhido para assumir a direção do presídio.

A exoneração de Tiago e a nomeação de Alexsandro Souza da Silva foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (24). A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) já havia informado que o ex-diretor havia sido retirado do cargo.

Ainda segundo a Seap, Tiago Sóstenes não respondia a processo administrativo disciplinar, possuía histórico funcional regular e "vinha desempenhando suas funções de gestão sem registros de condutas incompatíveis com o cargo ou indicativos de instabilidade de ordem pessoal ou emocional". A pasta estadual informou ainda que acompanha o caso por meio da Corregedoria e enviou equipes para Aracaju.

O crime

Tiago Sóstenes foi encontrado em um quarto de hotel ao lado do corpo da empresária Flávia Barros, de 38 anos, na madrugada de domingo (22), em Aracaju, após a polícia ser chamada por conta de tiros no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e a morte da empresária foi constatada ainda no local.



O diretor do presídio foi encaminhado para um hospital, em estado grave. O casal vivia em Paulo Afonso, mas estava na capital de Sergipe um show. Eles teriam oficializado o namoro no dia 15 deste mês.

Moradora de Paulo Afonso, no norte da Bahia, Flávia Barros era conhecida na cidade tanto pela atuação como empresária, sendo responsável pela FB Soluções Financeiras, quanto pela presença digital. Nas redes sociais acumulava cerca de 16 mil seguidores e compartilhava momentos do dia a dia, viagens pelo Brasil e experiências internacionais.



Tiago é suspeito de matar a companheira Flávia em um quarto de hotel 1 de 12

Além da atuação profissional, ela também investia na formação acadêmica e cursava o quarto período de Direito. Amigos descrevem a rotina da empresária como dinâmica e marcada por planos pessoais e profissionais.