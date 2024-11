SALVADOR

Novo horário? Samba de São Lázaro reduz duração da festa após queixas; fãs do evento não aprovam

A festa começará "pontualmente" às 20h e se estenderá somente até as 22h30

Os amantes do samba - e frequentadores assíduos - do Samba de São Lázaro, na capital baiana, acordaram nesta sexta-feira (8) com uma notícia desagradável: a partir de hoje a festa começará "pontualmente" às 20h e se estenderá somente até as 22h30. Antes, o "fervo" iniciava a partir das 22h.