SERVIÇO

Novo restaurante popular oferece 400 refeições diárias em São Cristóvão

Um novo restaurante popular foi inaugurado em Salvador nesta segunda-feira (1°). Sétima unidade entregue pelo município, o espaço fica na Avenida Aliomar Baleeiro, em São Cristóvão, e vai oferecer 400 refeições gratuitas de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h. Moradores participaram da abertura e, cerca de 1h antes do estabelecimento abrir as portas, a fila já dobrava a esquina.

“A comida é fundamental. Não tem como você ajudar uma pessoa se ela está com fome. Como é que a pessoa que está com fome vai fazer o Cadastro Único? Como é que a pessoa que está com fome vai fazer um curso profissionalizante? Como é que a pessoa que está com fome vai conseguir arrumar um emprego? Não tem como. Então, primeiro a gente garante sua alimentação e qualidade”, afirmou.