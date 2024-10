INTERIOR

Novo RG: 14 postos do Sac na Bahia terão atendimento especial neste sábado

O Sac promove um atendimento especial para a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) em 14 unidades do interior do Estado. Os postos SAC Alagoinhas, Brumado, Conquista I e II, Feira I e II, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Jequié, Juazeiro, Porto Seguro, Senhor do Bonfim e Valença vão funcionar neste sábado (26), de 8h às 12h, somente para a CIN.