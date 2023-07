Novos filhotes de lobos-guará nascem em reserva no oeste da Bahia

Filhotes de lobos-guará. Crédito: Rogério Cunha de Paula/Divulgação

Dois filhos de lobo-guará, as irmãs Tangerina e Bergamota, nasceram no Parque Vida Cerrado, o centro de educação socioambiental no oeste da Bahia. A espécie é ameaçada de extinção.



Fruto de uma gestação, os animais nasceram no dia 14 de abril. Esse é o 6º nascimento no local, que ainda conta com outros 7 lobos adultos. Os pais, Elke e Vitor, de 7 e 11 anos, foram pareados durante o mês de fevereiro.



“Vitor foi o primeiro lobo-guará nascido no Parque, e Elke foi uma filhote resgatada órfã, em 2016. Tivemos a oportunidade de ver o instinto paterno e protetor que eles têm demonstrado”, diz Rafaela Azzolin, bióloga responsável pelo local. Vitor também é o pai de outros três filhotes que nasceram no Parque - Lobato, Melinda e Atlas.

Uma gestação de sucesso é avaliada tanto pela saúde da mãe quanto dos filhotes após o nascimento e exige preparo e conhecimento da equipe do Parque, que precisa lidar com alguns desafios.

“É preciso começar pelo processo de pareamento entre os lobos, o que só é possível durante o período reprodutivo, que acontece apenas uma vez por ano, por poucos meses. Uma vez realizada a copulação (relação sexual), é preciso um acompanhamento, já que a primeira gravidez costuma ser considerada de risco. Após o nascimento do filhote, é preciso verificar a adaptação da mãe, que pode ter dificuldade para amamentar ou se conectar com a ninhada”, explica Rafaela.

Espécie em extinção

O fato de a espécie do maior canídeo da América do Sul e típico do Cerrado estar sob ameaça de extinção é um dos motivos pelo qual o Parque abriga, há 16 anos, um criadouro conservacionista e um centro de excelência em restauração do bioma. Para trabalhar na conservação da espécie, desenvolveu um protocolo inédito de reabilitação de lobos-guarás em área agrícola.

Realizado sob supervisão do ICMBio, e em parceria com a ONG Jaguaracambé, Projeto Sou amigo do Lobo e Projeto Ritmos da Vida, o projeto completou um ano desde a primeira soltura do animal em vida livre - cinco já foram soltos no total, e três continuam sendo monitorados tanto pelos institutos participantes quanto pelo Parque. O estudo, ainda em progresso, analisa e propõe ações de recebimento, treinamento, soltura ou translocação e o monitoramento dos animais pós-soltura.

Assim que atingirem a idade de separação dos pais (após os 7 meses), Tangerina e Bergamota estarão à disposição do StudBook - registro genealógico dos indivíduos da espécie mantidos sob os cuidados humanos - que por meio das orientações dos grupos de especialistas faz as recomendações de destinação dos animais.

Até o momento, 20 lobos-guarás já passaram pelo Parque Vida Cerrado, fundado e mantido pela Galvani Fertilizantes, e que hoje conta com 24 animais de oito espécies diferentes, sendo cinco delas ameaçadas de extinção.