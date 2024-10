IBGE

Número de casais do mesmo sexo quase multiplicou por seis na Bahia, aponta Censo 2022

São mais de 17 mil composições domiciliares formadas com casais homoafetivos

Da Redação

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 20:12

Imagem ilustrativa Crédito: Shutterstock

Embora representem apenas 0,34% das composições familiares na Bahia, o número de casais do mesmo sexo que moram no mesmo domicílio multiplicou cerca de seis vez em doze anos. Em 2010, os arranjos formados por casais homoafetivos eram de 3,02 mil, o que representava 0,07% do total. Enquanto em 2022, o número foi de 17,02 mil. Os dados são do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (25).

O aumento expressivo pode ser um reflexo da legalização da união de pessoas de mesmo sexo, que ocorreu em 2013. "Então, isso também favorece muito. Quer dizer, foi nesse período entre censos que isso aconteceu. E a gente tem esse número muito grande de pessoas que formalmente reconhecem essa união, que estão ali com outro tipo de configuração”, explicou Mariana Viveiros, supervisora de disseminação de informações do IBGE na Bahia.

No ranking nacional, o estado caiu nesse indicador: da 8ª menor proporção de domicílios com casais do mesmo sexo em 2010 para a 4ª menor em 2022, acima apenas de Piauí (0,25% dos domicílios com casais do mesmo sexo), Maranhão (0,30%) e Tocantins (0,31%).

Brasil

No Brasil, havia em 2022, 391,08 mil casais do mesmo sexo, que representavam 0,54% do total de composições domiciliares do país. Frente a 2010, quando foram contados 59,95 mil casais de mesmo sexo (0,10% do total de arranjos domiciliares), o número quase se multiplicou por sete. Houve aumentos expressivos nesse total em todos os estados, no período.

Distrito Federal (0,76%), Rio de Janeiro (0,73%) e São Paulo (0,67%) tinham, em 2022, as maiores proporções de domicílios com casais do mesmo sexo. Em Salvador, o Censo 2022 contabilizou 6,75 mil casais do mesmo sexo, que representavam 0,70% do total de unidades domésticas. O número de casais do mesmo sexo quadruplicou no município, frente a 2010, quando eram 1,59 mil, representando 0,19% do total de arranjos domiciliares.

Ainda assim, Salvador também caiu no ranking das capitais, para esse indicador, de 11ª maior participação em 2010 para 20ª em 2022. Florianópolis/SC (1,29%), Fortaleza/CE (1,08%) e João Pessoa/PB (0,98%) tinham, em 2022, as maiores proporções de domicílios onde havia casais de mesmo sexo. Teresina/PI (0,46%), São Luís/MA (0,55%), Boa Vista/RR (0,55%) e Rio Branco/AC (0,55%) tinham os menores percentuais.