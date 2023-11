Número de negros em cargo de chefia cai pela metade em 10 anos na Bahia

A quantidade de pessoas negras que ocupam cargos de diretores e gerentes em empresas no estado reduziu 57% em dez anos, segundo o estudo ‘Mercado de Trabalho para a População Negra na Bahia’. Em 2012, eram 179 mil pessoas ocupando cargos de chefia, número que foi reduzido para 76 mil trabalhadores, em 2022. As informações do levantamento foram divulgadas nesta sexta-feira (17).



Entre todos os trabalhadores negros da Bahia, apenas 1,5% ocupam cargos de diretores e gerentes. O percentual é menos da metade se comparado com os trabalhadores brancos, que detém 3,2% dos cargos de chefia, apesar de serem minoria da população da Bahia. Ao mesmo tempo em que negros ocupam menos cargos de destaque dentro de empresas, eles aumentam a participação no ensino superior. Em dez anos, a quantidade de universitários negros cresceu 105% na Bahia.