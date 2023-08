Picadas de escorpião este ano quase superam 2021 e 2022 em Salvador

O número de pessoas picadas por escorpiões em Salvador entre janeiro e julho deste ano já é quase maior do que o registrado nos dois últimos anos completos. Nos seis primeiros meses de 2023, o Programa de Controle de Escorpiões da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) contabilizou 21 casos, enquanto que, nos 12 meses de 2021 e 2022, foram registrados 19 e 23, respectivamente.



Questionada sobre o número de óbitos, a SMS informou que não tem o levantamento. A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) também foi procurada, mas não retornou até a publicação desta matéria. A morte de uma criança de 2 anos, em Ibirapuã, na última sexta-feira (4), no entanto, pode figurar na lista. A suspeita é que a morte tenha sido causada pela picada de um escorpião.