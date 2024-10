TRAGÉDIA COM BAIANOS EM SP

O que pode ter provocado queda de avião que matou cinco pessoas

A aeronave de modelo Embraer-121 Xingu, que caiu no início da noite de quarta-feira (23) em uma região rural da cidade de Paraibuna, no Vale do Paraíba, em São Paulo, pode ter se desorientado no ar por uma possível falta de informações geoespaciais. Chovia muito na hora do acidente. O bimotor de matrícula PT-MBU estava regular e autorizado a voar – inclusive durante o mau tempo –, mas colidiu contra um morro e pegou fogo. As cinco pessoas a bordo, que moravam na Bahia, morreram.