PREVISÃO DO TEMPO

O que são os veranicos e por que eles devem atingir Salvador neste inverno?

Pela média histórica, agosto é o mês do inverno com a menor temperatura em Salvador, com mínima de 21ºC. A máxima é de 27,7ºC, em setembro. Andrea Ramos analisa que as temperaturas ficarão 1ºC ou 2ºC mais altas que a média. Com o aumento do volume de chuvas, característico da estação, e as temperaturas mais altas, o inverno em Salvador será marcado pelo mormaço.

“A Bahia é muito influenciada pelo Oceano Atlântico, que está com a temperatura mais quente neste ano. Então, a temperatura deve ficar acima da média na Bahia como um todo e, inclusive, no litoral”, diz. O aquecimento do oceano ocasiona as "chuvas de brisa" em Salvador, quando as precipitações se concentram no início da manhã e o tempo abre no decorrer do dia.