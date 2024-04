MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Ondas de calor são fenômeno que mais causa mortes no aquecimento global

A informação é do climatologista Carlos Nobre, um dos mais renomados do mundo. Em Salvador para o evento Cidades Sustentáveis, Nobre contou ao CORREIO que as ondas de calor matam milhões por ano ao redor do mundo. No Brasil, entre 2000 e 2018, foram 48 mil mortes por esse motivo, de acordo com pesquisa do Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, publicação oficial da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos.