RECEITAS

O segredo da lambreta perfeita

Com o alimento em falta na capital baiana, preço dispara

Quem gosta, ama. Aqueles que não apreciam, preferem nem chegar perto. Uma das iguarias mais populares em Salvador, a lambreta, está em falta em bares e restaurantes da capital . O preço do alimento subiu com o aumento da procura, e encontrar as graúdas não é tarefa fácil.

Eliene Cunha, dona do Koisa Nossa, restaurante na Mouraria que tem a lambreta como carro chefe, explica que o segredo de uma boa lambreta são os ingredientes de boa qualidade. "É preciso usar uma boa lambreta, o que está cada vez mais complicado. Depois, o essencial é um bom azeite doce, com cebola e temperos de qualidade", conta.

A receita mais comum é do marisco cozido no vapor com cebola, azeite e coentro. A dúzia custa R$32,50, no restaurante. Mas a lambreta também pode ser levada ao forno com creme de leite e ervas finas. Nesse caso, o prato gratinado chega a custar R$48,90. Confira abaixo três receitas com o ingrediente: