TRÂNSITO ALTERADO

Obras na Boca do Rio devem terminar na quinta-feira (27)

Devido a uma cratera, o fluxo foi bloqueado no sentido Itapuã

Da Redação

Publicado em 26 de junho de 2024 às 12:09

Cratera na Boca do Rio Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

As obras que acontecem na Avenida Octavio Mangabeira, no bairro da Boca do Rio, em Salvador, devem ser concluídas até quinta-feira (27). Elas acontecem devido a uma cratera que abriu na via e causou alterações no trânsito.

Segundo a Superintendência de Obras Públicas (Sucop), o buraco foi causado por fuga de material e o prazo para o reparo depende das condições climáticas.

Os agentes da Transalvador continuam intensificando a atuação no trecho interditado. O fluxo foi bloqueado no sentido Itapuã nas proximidades do antigo clube do Bahia (atual Food Park Salvador).

Os veículos são desviados na altura do Posto BR/Colégio IMEJA. A opção para o condutor é seguir para a Rua Simon Bolívar, Rua Prof. Manoel Ribeiro, Av. Tancredo Neves, Av. Paralela, acessando a Av. Pinto de Aguiar, para retomar a Av. Octávio Mangabeira no sentido Itapuã.