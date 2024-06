TRÂNSITO

Buraco na pista causa desvio de veículos na Orla da Boca do Rio

Mudança acontece perto do antigo clube do Bahia

Um buraco que se formou nas proximidades do antigo clube do Bahia, atual Food Park Salvador, está fazendo com que o trânsito seja desviado na Avenida Octávio Mangabeira, na Boca do Rio, sentido Itapuã. Os veículos que circulam na região estão sendo desviados na altura do Posto BR/Colégio Imeja, segundo a Superintedência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).