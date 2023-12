Ocupação média dos hotéis no mês de novembro supera o mesmo período no ano anterior

O setor hoteleiro de Salvador registrou em novembro uma ocupação média de 71,01% — acima da verificada em novembro do ano anterior, 67,62% e no mês anterior outubro de 2023, 65,77%. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Regional Bahia (ABIH-BA) e confirmam uma tendência de alta verificada desde julho.



A primeira quinzena de dezembro confirma o mantimento deste ritmo e é especulado de que a hotelaria da capital irá finalizar o ano de 2023 com ocupação semelhante ao período de pré-pandemia (62,49% em 2019).