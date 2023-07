Oito mortos em Itatim ostentavam armas e integravam facção, diz SSP

Os oito homens mortos pela Polícia Militar na cidade de Itatim, na Chapada Diamantina, ostentavam armas e integravam facção, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Eles também eram envolvidos com homicídios, tráfico de drogas e roubos.



Segundo a SSP, o grupo praticava as atividades ilícitas e se escondia na zona rural. Após ações de inteligência das polícias Militar e Civil, guarnições da Rondesp Chapada foram até o Morro do Tigre, onde eles foram encontrados.